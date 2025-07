6 coisas para fazer em Pirenópolis, além de ir na Rua do Lazer e nas cachoeiras

É uma cidade cheia de nuances, que mistura história, cultura, aventura e sabores em um só destino

Anna Júlia Steckelberg - 05 de julho de 2025

(Foto: David Rego Jr/Divulgação/Governo Federal)

Se você acha que já viu tudo o que Pirenópolis tem a oferecer porque passeou pela Rua do Lazer e mergulhou em algumas cachoeiras, é hora de repensar esse roteiro. A charmosa cidade histórica de Goiás, com suas ruas de pedra, clima acolhedor e casario colonial, tem muito mais a oferecer do que as atrações mais batidas do Instagram.

Pirenópolis, ou simplesmente “Piri”, como é carinhosamente chamada pelos goianos, é o tipo de lugar que convida a desacelerar, mas isso não significa cair no tédio. Pelo contrário. Por trás do charme bucólico, existe uma cidade cheia de experiências culturais, gastronômicas e de aventura. E o melhor: muitas dessas experiências ainda são pouco exploradas pelos turistas apressados.

Então, se você está planejando sua próxima visita ou quer viver um lado menos óbvio da cidade, confira essa seleção de 6 programas imperdíveis para fazer em Pirenópolis, além da famosa Rua do Lazer e das cachoeiras.

1. Mergulhe na história ao explorar o Centro Histórico

Caminhar pelo Centro Histórico de Pirenópolis é como folhear um livro de história a céu aberto.

As ruas de paralelepípedo, os casarões coloridos e as igrejas centenárias, como a Matriz de Nossa Senhora do Rosário, são verdadeiros cartões-postais vivos.

Segundo visitantes do TripAdvisor, essa é uma das atrações mais bem avaliadas da cidade, com elogios que destacam tanto a preservação do patrimônio quanto a atmosfera tranquila do local.

Uma visita obrigatória para quem quer entender a alma de Piri.

2. Conheça feiras de artesanato

Quer levar uma lembrança autêntica para casa? As feirinhas de artesanato, especialmente a que acontece ao redor do Coreto da Praça Central, são o lugar ideal.

Lá, artesãos locais expõem peças feitas à mão, como cerâmicas, roupas de algodão cru, bijuterias de pedras e obras de arte em madeira e ferro.

Além de movimentar a economia local, é uma chance de conhecer mais sobre a cultura da região. É um passeio leve, colorido e cheio de surpresas.

3. Saboreie a gastronomia regional na Rua Aurora

Enquanto a Rua do Lazer costuma ser a escolha óbvia dos turistas, quem se aventura pela Rua Aurora encontra uma gastronomia mais tranquila, autoral e, muitas vezes, surpreendente.

Com restaurantes charmosos e chefs que valorizam ingredientes locais, essa rua tem se consolidado como um ponto gastronômico alternativo em Pirenópolis.

Ideal para quem quer experimentar o melhor da cozinha goiana com um toque contemporâneo.

4. Veja Pirenópolis do alto em um passeio de balão

Para quem quer viver uma experiência única e inesquecível, o passeio de balão é uma das atividades mais espetaculares da região.

Decolar ao nascer do sol e ver o casario histórico, o Cerrado e até as serras ao redor do alto é de tirar o fôlego.

No TripAdvisor, a experiência é amplamente elogiada pela organização e segurança da equipe, além, claro, da vista indescritível. Um programa ideal para casais ou para quem quer celebrar algo especial.

5. Aventure-se de quadriciclo pelo Cerrado

Se você é do tipo que não recusa uma pitada de adrenalina, os passeios de quadriciclo pelos arredores de Pirenópolis são uma ótima pedida.

Guias locais levam os visitantes por trilhas que cortam o Cerrado, passando por mirantes e áreas de mata preservada. É uma maneira diferente de conhecer a região, combinando contato com a natureza e um toque de aventura.

As avaliações no TripAdvisor destacam a atenção dos guias e a emoção do percurso.

6. Contemple o pôr do sol nos mirantes e restaurantes panorâmicos

Finalizar o dia assistindo ao pôr do sol em Pirenópolis é quase um ritual. E existem lugares perfeitos para isso: o Mirante do Ventilador, por exemplo, oferece uma vista ampla da cidade e da vegetação ao redor.

Outra opção são os restaurantes com decks panorâmicos, como o Piri Lounge ou a Reserva das Andorinhas, onde é possível degustar bons drinks e pratos saborosos enquanto o céu muda de cor. Um momento contemplativo que fecha o dia com chave de ouro.

