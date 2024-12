Relembre campanha histórica do Anápolis campeão goiano em 1965

Galo da Comarca lançou camisa comemorativa para celebrar sexagenário da grande conquista em 2025

Paulo Roberto Belém - 26 de dezembro de 2024

Elenco campeão em 1965 (Foto: Arquivo/Anápolis FC)

O ano de 2025 será especial para o Anápolis Futebol Clube. Além de marcar a estreia da equipe na Série C do Brasileirão, será o ano que o Galo da Comarca celebrará os 60 anos da conquista do Campeonato Goiano de 1965.

A conquista é tão importante para o time, que na última sexta-feira (20), o Galo lançou uma camisa comemorativa ao sexagenário do título da principal competição da elite do futebol goiano.

Para relembrar tricolores e os amantes do futebol, o Portal 6 teve acesso às principais informações que envolveram a conquista naquele ano. Uma coisa é certa: os números demonstram a trajetória de um autêntico campeão.

Campanha

Naquela edição, o Campeonato Goiano de Futebol teve método de disputa igual aos principais campeonatos da elite do futebol brasileiro: pontos corridos.

O Galo marcou 31 pontos, disputando 20 jogos, dos quais venceu em 15 oportunidades, empatou em uma, perdendo em quatro. Foram 42 gols marcados contra 19 sofridos, representando um saldo de 23 gols.

O Anápolis chegou a emplacar uma sequência de 12 jogos sem perder, com sete vitórias seguidas.

Conquista

A partida que deu o título ao Anápolis aconteceu em 28 de novembro de 1965, jogando em casa, no Estádio Jonas Duarte.

Naquele domingo, um dos protagonistas foi o atacante Deca, que empatou a partida contra o Vila Nova em 2 a 2. O gol que sagrou o Galo campeão com uma rodada de antecedência, de virada, foi marcado pelo também atacante Dida.

O último jogo daquele campeonato foi contra o Goiânia, com o time da capital mandando a partida e ganhando de 1 a 0.

Artilharia

Ao final da campanha memorável, o Anápolis também emplacou o artilheiro da competição. O atacante Nelson Parrila se destacou, marcando 16 gols.

O jogador também é lembrado como o maior artilheiro da história do clube, com 44 gols registrados nos anos que se dedicou à equipe anapolina.

Vendas

A camisa comemorativa foi produzida pela nova patrocinadora dos uniformes do time, a Kelme, e o produto já está à venda desde o último sábado (21) no Centro de Treinamento (CT) do clube.

”A nova coleção contrasta cultura e arquitetura de Anápolis, representando a conexão entre clube e cidade”, comentou o clube na divulgação da camiseta comemorativa pelo Instagram.

Ela será usada nas partidas do Campeonato Goiano do ano que vem. A direção da equipe também prometeu para breve o lançamento da tradicional camisa branca com as faixas horizontais modelo 2025.