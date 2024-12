Fã faz comparação inusitada entre Goiânia e EUA após show de Beyoncé: “festa do peão americana”

Artista realizou apresentação com figurino típico de Goiás, além das músicas 'sertanejas' do repertório

Thiago Alonso - 26 de dezembro de 2024

Com direito a chapéu de cowboy e fivela. performance revelou comparação com Goiânia. (Foto: Captura/Youtube)

Dona de sucessos no mundo da música pop e também no country, a cantora Beyoncé se apresentou nesta quarta-feira (25), durante o intervalo de um jogo de futebol americano nos Estados Unidos.

No entanto, além da performance da artista que viralizou nas redes sociais, outra coisa que chamou a atenção foi uma certa semelhança nada provável com Goiânia — a “Terra do Sertanejo” no Brasil.

Em uma publicação feita pelo perfil Site Tania (@falameuanjo) no X (antigo Twitter), o fã comemorou a performance ‘caipira’ que a dona do hit “Texas Hold’em” fez.

Na rede social, a publicação viralizou rapidamente, chegando a 69,7 mil visualizações, além de ultrapassar as 5 mil curtidas.

Empolgado, o usuário chegou a comparar o show com as “Festa do Peão”, que acontecem tradicionalmente em terras brasileiras, devido ao gênero musical apresentado, assim como os figurinos de Beyoncé e dos dançarinos

“Deus abençoe Cowboy Carter, o sertanejo, Goiânia e a Festa do Peão Americana!”, disse a postagem.

Nos comentários, outros fãs brincaram com a comparação.

“Agora só falta ela vir para o Villa Mix”, disse um seguidor. “Já estou de fivela, cinto e bota piton”, completou outro.

“O agro realmente é pop, ela sabe das coisas”, comentou outro internauta.

“Me sinto na minha terrinha”, disse mais um.