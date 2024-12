Flamboyant Shopping anuncia ‘saldão pós-Natal’ com descontos de até 70%; veja os dias

Além de condições de preços especiais, clientes ainda poderão concorrer a sorteio de um veículo de luxo

Thiago Alonso - 26 de dezembro de 2024

Promoção ocorre no Flamboyant Shopping. (Foto: Divulgação/Flamboyant)

O Flamboyant Shopping, localizado no Jardim Goiás, região Sul de Goiânia, anunciou um saldão com descontos de até 70% para os consumidores.

A promoção, que tem como objetivo mobilizar lojistas nas vendas pós-Natal, ocorre a partir desta sexta-feira (27) e vai até o domingo (29).

As compras não se limitam a um setor, contemplando mais de 300 marcas dentro do centro comercial, as quais incluem desde grifes de luxo até o polo gastronômico — este, recebendo mais de 3 mil pessoas simultaneamente.

Além dos produtos com preços especiais, outro atrativo para a clientela é o sorteio de um Lexus ES 300h, carro de luxo avaliado em mais de R$ 360 mil.

Para concorrer ao prêmio, a cada R$ 500 em compras com notas fiscais emitidas em participantes do Flamboyant e cadastradas no Super App Flamboyant, os consumidores receberão um número da sorte.

O estabelecimento ainda oferece a chance de ganhar bilhetes em dobro para compras realizadas com o cartão BRB.

Podem participar compradores com notas fiscais emitidas desde 1º de novembro no centro comercial, sendo possível acumular números da sorte até o dia 06 de janeiro. O grande ganhador será divulgado no dia 13 de janeiro.

Para mais informações, foi divulgado o regulamento completo no site do shopping.