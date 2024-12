Motorista de aplicativo em Goiânia viraliza depois do que disse para passageira: “faço programa”

Registro reuniu diversos internautas nos comentários, que compartilharam experiências similares

Natália Sezil - 26 de dezembro de 2024

Registro mostrou alguns momentos do cotidiano do motorista. (Foto: Reprodução)

Muitos passageiros acabam se incomodando quando motoristas de aplicativo puxam assunto durante as viagens, mas, pensando que o oposto também acontece, um motorista de Goiânia resolveu adotar uma estratégia diferente quando questionado, e o registro viralizou.

O vídeo postado pelo goiano Fabrício (@fabrycio.uber) reúne um compilado de perguntas e respostas durante o dia a dia do trabalhador.

As primeiras conversas compartilhadas são mais tranquilas, com passageiras curiosas sobre onde o motorista nasceu – e a cada pergunta, o goianiense é de um local diferente: do Pará, Paraíba ou Maranhão.

Já uma outra abordagem surpreendeu os internautas. Perguntado se as corridas por aplicativo são o principal trabalho do goianiense, ele resolveu dizer que não, que “só está fazendo um extra”. “Sem ser uber, faço programa”.

Duvidando, a passageira ainda tenta confirmar. “Você é programador?”, questiona, mas recebe a resposta de que não. O que ficou subentendido reuniu mais de 600 comentários no vídeo, com internautas rindo e concordando com a escolha feita pelo motorista.

Um usuário apontou logo: “essa do programa eu conheço, essa é antiga”, enquanto outra afirmou: “Esse é meu pior defeito, minto demais quando tô ralando”.

Já outro internauta compartilhou a própria experiência quando testou a estratégia: “Um dia desses eu menti de onde sou e o passageiro disse que era de lá, fiquei todo sem jeito porque tinha quase a minha idade e ficou perguntando se eu conhecia o povo de lá. Nem conheço o local”.