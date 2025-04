Motorista de aplicativo decide tomar medida drástica para não ser mais incomodado

Atitude inusitada deu o que falar no Instagram e muita gente deixou sua opinião

Anna Júlia Steckelberg - 04 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Cansado de interações indesejadas e possíveis riscos no trabalho, um motorista de aplicativo decidiu instalar uma barreira de madeira entre ele e os passageiros.

O vídeo mostrando a adaptação inusitada viralizou e gerou um verdadeiro debate nas redes sociais.

Motorista de aplicativo decide tomar medida drástica para não ser mais incomodado

A ideia do motorista era clara: evitar contato visual, interações forçadas e, quem sabe, até garantir mais segurança. Mas a escolha do material – madeira em vez de vidro – causou polêmica.

Muitos passageiros não aprovaram a ideia e comentaram no post:

“Não gostei, porque não vou saber se está indo para o caminho certo ou não… mesmo acompanhando pelo Waze”, disse um.

“Isso é falta de ética e educação. Se virem esse tipo de carro, cancelem a corrida e reportem ao aplicativo”, afirmou outro.

“Tenho certeza que isso foi coisa da mulher dele”, comentou um internauta.

Por outro lado, teve quem aplaudiu a iniciativa e sugeriu que mais motoristas adotassem a barreira:

“Bom para ambas as partes. A passageira não fica com medo de ser encarada pelo retrovisor, e o motorista não corre o risco de ser surpreendido com uma arma na nuca”, disse um seguidor.

“Preferia que todos os Ubers fossem assim. Assim a corrida segue tranquila, sem papo furado e sem ter que lidar com passageiro bêbado enchendo o saco”, expressou outro.

A modificação divide opiniões. De um lado, há quem acredite que o isolamento traz mais segurança e privacidade. Do outro, quem vê a barreira como falta de profissionalismo e até um risco para os passageiros.

O que se sabe é que a iniciativa do motorista já virou um verdadeiro caso de “ame ou odeie” e pode até inspirar outros motoristas a tomarem medidas mais ousadas para tornar suas corridas menos estressantes.

E você? Pegaria um carro assim ou cancelaria a corrida na hora?

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Caio Araujo | Motorista de Aplicativo (@caioaraujodriver)

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!