Sesc Anápolis anuncia programação de férias para criançada no mês de janeiro

Ações estão distribuídas em todo o mês de janeiro, em dias de semana e finais de semana

Paulo Roberto Belém - 26 de dezembro de 2024

Sesc Anápolis está localizado no Jundiaí (Foto: Divulgação)

As férias podem ser um período complicado para pais e responsáveis quanto o assunto é o que fazer com a criançada. Neste sentido, o Sesc Anápolis preparou uma “Programação Recreativa” no parque aquático, que acontecerá durante todo o mês de janeiro de 2025.

As ações têm como objetivo proporcionar momentos de lazer e de integração entre os pequenos e as famílias, por meio de uma série de atividades que vão desde tirolesa, travessia maluca, bingo até cama elástica.

Vale destacar que o parque aquático funciona de terça a domingo, das 09h às 18h, e os jogos de salão, recreação esportiva e playground infantil acontecem de segunda, das 13h às 22h, e de terça a sexta, das 09h às 22h.

É importante pontuar que, para os finais de semana, é preciso adquirir ingresso para acessar o espaço. Os bilhetes estão à venda por meio da plataforma online Sympla, digitando “Sesc Anápolis” no campo de busca.

O parque aquático também disponibiliza atividades no meio de semana como just dance, basquete aquático, tirolesa, jogo da memória e outros.

Confira a programação completa:

Final de semana:

04 janeiro – Sábado

09h30 às 10h30 – Tirolesa

10h40 às 11h20 – Slackline

13h40 às 14h30 – Travessia maluca

15h às 15h50 – Bingo

16h às 16h50 – Pulando alto

17h às 17h30 – Cama Elástica

05 Janeiro – Domingo

09h30 às 10h30 – Tirolesa

10h40 às 11h20 – Jogo da memória

13h40 às 14h30 – Gincana aquática

15h às 15h50 – Festival de Ping-Pong

16h às 16h50 – Corrida do Gorila

17h às 17h30 – Cama Elástica

11 Janeiro – Sábado

09h30 às 10h30 – Tirolesa

10h40 às 11h20 – Tabuleiro de bolinhas

13h40 às 14h30 – Qual seu QI?

15h às 15h50 – Massinha nuvem

16h às 16h50 – Passa o copo

17h às 17h30 – Cama Elástica

12 Janeiro – Domingo

09h30 às 10h30 – Cama Elástica

10h40 às 11h20 – Pintura Coletiva

13h40 às 14h30 – Corrida bob esponja

15h às 15h50 – Festa. E-sports (Street Fighter)

16h às 16h50 – Corrida Passa a bola

17h às 17h30 – Tirolesa

18 Janeiro – Sábado

09h30 às 10h30 – Cama Elástica

10h40 às 11h20 – Dama Gigante

13h40 às 14h30 – Acerte a ordem

15h às 15h50 – Oficina top gun

16h às 16h50 – Just Dance

17h às 17h30 – Tirolesa

19 Janeiro – Domingo

09h30 às 10h30 – Cama Elástica

10h40 às 11h20 – Cabelo maluco

13h40 às 14h30 – Futebol Aquático

15h às 15h50 – Festival de pebolim

16h às 16h50 – Corrida pé de lata

17h às 17h30 – Tirolesa

25 Janeiro – Sábado

09h30 às 10h30 – Cama Elástica

10h40 às 11h20 – Slackline

13h40 às 14h30 – Travessia do Pirata

15h às 15h50 – João bobo – Mario

16h às 16h50 – Responde ou paga

17h às 17h30 – Tirolesa

26 Janeiro – Domingo

09h30 às 10h30 – Tirolesa

10h40 às 11h20 – Bete

13h40 às 14h30 – Torta na cara

15h às 15h50 – Festival de Sinuca

16h às 16h50 – Corrida correntinha

17h às 17h30 – Cama Elástica

Dias de semana

Terça-feira:

Matutino: Parque aquático, jogos de salão, playground e empréstimo de materiais recreativos.

13h30 às 14h30 – Skibumbum

15h às 15h50 – Recreação esportiva

16h às 16h50 – Corrida pé de lata

17h às 17h30 – Tirolesa

Quarta-feira

Matutino: Parque aquático, jogos de salão, playground e empréstimo de materiais recreativos.

13h30 às 14h30 – Corrida bob esponja

15h às 15h50 – RecreArte – Jogo da memória

16h às 16h50 – Passa a manteiga

17h às 17h30 – Cama elástica

Quinta-feira

Matutino: Parque aquático, jogos de salão, playground e empréstimo de materiais recreativos.

13h30 às 14h10 – Polo aquático

15h às 15h40 – RecreArte – Massinha nuvem

16h às 17h – Reloginho

17h às 17h30 – Tirolesa

Sexta-feira

Matutino: Parque aquático, jogos de salão, playground e empréstimo de materiais recreativos.

13h30 às 14h10 – Basquete aquático

15h às 16h – Recreação esportiva

16h às 17h – Just Dance

17h às 17h30 – Cama elástica