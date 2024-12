Após descobrir senha de celular do marido, esposa faz revelação bombástica durante culto

Situação que começou com discurso e acusações acabou em troca de socos e confusão generalizada

Natália Sezil - 27 de dezembro de 2024

Vídeo foi compartilhado nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A atitude de uma mulher deu o que falar nas redes sociais após um vídeo compartilhado no Instagram mostrar o momento em que ela faz uma revelação surpreendente durante o culto.

Diante dos membros da igreja, a mulher começa a fala explicando que, no dia anterior, havia hackeado o celular do marido, e, ao olhar as mensagens, descobriu que ele a estava traindo.

Embora essa acusação seja, por si só, escandalosa, a situação piora conforme a discursante dá mais detalhes, já que a traição havia envolvido outra frequentadora da instituição religiosa, que também é casada, inclusive, com outro membro da igreja.

Além de relatar a descoberta, é possível ver que a esposa traída ainda distribui prints que comprovariam que as afirmações dela são verdade, e complementa, dizendo: “Ela é tão cara de pau que ainda passou o natal na minha casa”.

É nesse momento que alguém tenta tirar o microfone das mãos da discursante, e a situação escala para uma troca de tapas e socos. O primeiro alvo é o homem que faz a tentativa, mas a suposta traíra, que está sentada e carrega uma criança no colo, não é poupada.

A esposa traída a puxa pelos cabelos e a arrasta, o que causa uma confusão generalizada, enquanto as outras pessoas presentes tentam apartar a briga e proteger o garoto envolvido. A criança é separada da confusão, mas o caos continua.