Personal trainer viraliza ao revelar motivação diferente que aluna crente tem para treinar

Explicação ganhou apoio de muitos internautas, contando até com continuação

Natália Sezil - 24 de abril de 2025

Aluna dá diferentes motivações para estar treinando. (Foto: Reprodução)

Um personal trainer viralizou nas redes sociais ao compartilhar quais são as motivações – diferentes do usual – que a aluna dele tem para continuar treinando.

Caio Henrique (@caiohenriquego) adianta que a aluna, Patrícia, é crente, o que logo dá para perceber que está completamente relacionado às justificativas apresentadas.

O profissional vê a mulher se exercitando e pergunta o porquê de estar treinando, ao que ela responde: “é porque o arrebatamento tá chegando… e os anjos não vão dar conta de me carregar!”.

A brincadeira chegou a 5 milhões de visualizações e mais de 364 mil compartilhamentos no Instagram, conquistando os internautas goianos a ponto de a explicação contar com uma segunda parte.

Em outro vídeo, feito na sequência, Caio decide por uma abordagem diferente. Patrícia é vista executando um treino “incomum”, passando de lado entre duas barreiras, e ele logo questiona o que ela está fazendo.

Com isso, ela explica: “tô entrando pra entrar no céu, uai. A Bíblia fala que a porta é estreita”. Nem a mulher resiste ao tom de brincadeira da justificativa, e é vista rindo após retornar pelo mesmo caminho “estreito”.

Muitos internautas se divertiram junto com a aluna e o personal trainer e decidiram prestar apoio. “Pelo menos convicção ela já tem de que vai subir. O resto é fichinha”, disse um.

O outro completou: “agora a irmã me convenceu a começar a treinar”. Já um terceiro usuário deixou claro: “essa daí vai de carruagem de luxo pro céu, só por causa da preocupação com o trabalho do anjo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Henrique (@caiohenriquego)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!