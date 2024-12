Homem que furtou Paróquia de Anápolis na madrugada é localizado e preso

Suspeito teria utilizado pé de cabra para arrombar templo e subtrair valor de R$ 7 mil, além de aparelho celular

Paulo Roberto Belém - 27 de dezembro de 2024

Suspeito foi preso com o celular furtado (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta sexta-feira (27), o homem suspeito de ter arrombado e furtado a Paróquia Divino Pai Eterno, localizado no bairro Bandeiras, região Norte de Anápolis, no último sábado (21).

Ele, que tem 51 anos, foi encontrado na posse do celular furtado. O objeto foi encontrado durante abordagem realizada em frente a um supermercado, após denúncia anônima que apontava a localização do responsável pela receptação.

A polícia, inclusive, considerou ferimentos em uma das mãos do suspeito para confirmar a prisão. As lesões seriam provenientes do método utilizado para arrombar o cofre do local. Ele teria usado um pé de cabra para tal.

A corporação não divulgou se o valor subtraído, de cerca de R$ 7 mil, foi localizado. No dia do crime, membros da paróquia furtada divulgaram que o dinheiro seria utilizado para honrar o 13º dos colaboradores do local.

O suspeito foi encaminhado por agentes do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) à Central de Flagrantes de Anápolis. A corporação informou que o homem será enquadrado no crime furto qualificado.