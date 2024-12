Jovem é preso após fingir aprisionar criança para pedir Pix e vídeos íntimos à mãe dela

Suspeito ainda teria tentado quebrar celular no intuito de dificultar investigações da polícia

Paulo Roberto Belém - 27 de dezembro de 2024

Jovem danificou celular para tentar esconder ação delituosa (Foto: Divulgação/PCGO)

Um jovem, de 18 anos, foi preso nesta quinta-feira (26) em uma operação conjunta das polícias de Goiás e do Paraná, suspeito de extorsão e chantagem contra uma goiana, de 29 anos, tendo como álibi o desaparecimento do filho dela.

O suspeito teria se aproveitado do número que a mãe divulgou para encontrar a criança e começou a fazer ligações, nas quais dizia que estava em poder do menor e que, caso ela não fizesse transferência de valores por meio de PIX, iria assassiná-lo.

De acordo com a polícia, a mãe narrou que o jovem também passou a chantageá-la por meio de chamadas de vídeo, nas quais exigia que tirasse a roupa, sob ameaças de que, se não fosse atendido, não conseguiria ver o filho novamente.

A vítima não teria respondido às chantagens e procurou a delegacia de Jataí e, após investigações, a polícia identificou e localizou o suspeito no estado paranaense.

A corporação informou que no ato da prisão, o suspeito teria danificado o próprio celular na tentativa de dificultar as investigações. O aparelho teria sido usado na execução do crime contra a mulher.

Já o menor desaparecido, usado diretamente no crime, foi localizado em uma cidade próxima à Jataí, sendo que a polícia informou que não há qualquer ligação entre o suposto desaparecimento e o homem detido no Paraná.

“Usou de mentiras com o fim de enganar a mãe do menor, sendo devidamente responsabilizado por isso”, informou a corporação. O suspeito continua preso no estado paranaense.