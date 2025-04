Identificado homem que morreu após perder controle de veículo na Avenida Perimetral

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu antes mesmo de chegar ao hospital

Thiago Alonso - 15 de abril de 2025

Marcelo dos Santos Menezes tinha 35 anos. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 35 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito, na madrugada desta terça-feira (15), na Vila João Vaz, região Oeste de Goiânia.

Marcelo dos Santos Menezes transitava pela Avenida Perimetral Norte quando acabou perdendo o controle e virou a motocicleta para a direita, vindo a colidir com um meio-fio.

Com o impacto, populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que se dirigiu ao endereço e encontrou o homem estirado ao chão, inconsciente e com graves lesões pelo corpo e rosto, incluindo sangramentos na boca.

Devido ao estado da vítima, os socorristas precisaram encaminhá-lo às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Contudo, apesar dos esforços, Marcelo não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu enquanto era levado para a unidade de saúde, ainda dentro da ambulância.

A motocicleta do homem, por sua vez, foi retirada pela Polícia Militar (PM), que transferiu o veículo até um pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Agora, ficará a cargo da Polícia Civil (PC) realizar as devidas investigações, que devem apurar como o motociclista perdeu o controle do veículo, assim como as circunstâncias do acidente.

