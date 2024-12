Os 50 nomes de bebês mais comuns em Anápolis no ano de 2024

Ao todo, foram 5.802 nascimentos registrados na cidade, conforme dados do Portal de Transparência do Registro Civil

Davi Galvão - 27 de dezembro de 2024

Vista de Anápolis, a partir do bairro São Carlos. (Foto: Danilo Boaventura)

Foram 5.802 nascimentos registrados em Anápolis ao longo de 2024, conforme dados do Portal de Transparência do Registro Civil. A cidade, que se destaca como um dos polos industriais mais importantes do país, também teve uma clara preferência na hora de batizar os nenéns.

Isso porque, dentre os 50 nomes que aparecem no ranking, os primeiros colocados figuram com grande vantagem na frente dos demais.

Em primeiro lugar e com 96 registros, a escolha mais popular foi Helena. Simbolizando luz e beleza, o nome tem origem grega e manteve o apelo entre os pais anapolinos. Vale destacar que a escolha não foi apenas na cidade, uma vez que também foi a nomenclatura mais popular de todo o país, com 24.532 registros.

Já entre os meninos, Davi foi o nome mais escolhido, com 75 registros e marcando o segundo lugar da lista. Associado a força e coragem, também vem de origem hebraica e figurou em 11º lugar no ranking nacional.

Os demais nomes também refletem uma mistura de modernidade e tradição. Cecília, com 71 registros, ocupa o terceiro lugar, seguida de Miguel (70) e Heitor (65). No sexto lugar aparece Maria Cecília, com 63 registros, mostrando a popularidade dos nomes compostos na cidade. O top 10 é completado por Ravi (57), Alice (55), Gael (50) e Aurora (50).

Confira a lista completa com todos os 50 nomes mais utilizados. Vale destacar que alguns empataram no registro quantitativo.

1º Helena – 96 registros

2º Davi – 75 registros

3º Cecília – 71 registros

4º Miguel – 70 registros

5º Heitor – 65 registros

6º Maria Cecília – 63 registros

7º Ravi – 57 registros

8º Alice – 55 registros

9º Gael – 50 registros

10º Aurora – 50 registros

11º Gabriel – 49 registros

12º Anthony – 47 registros

13º Laura – 45 registros

14º Arthur – 44 registros

15º Isaac – 42 registros

16º Henrique – 42 registros

17º Samuel – 41 registros

18º Maria Alice – 39 registros

19º Noah – 39 registros

20º Elisa – 38 registros

21º Benício – 36 registros

22º João Miguel – 35 registros

23º Bernardo – 34 registros

24º Theo – 33 registros

25º Maite – 32 registros

26º Luisa – 32 registros

27º Ísis – 31 registros

28º Heloisa – 29 registros

29º Levi – 27 registros

30º Antonella – 27 registros

31º Anthony Gabriel – 26 registros

32º Liz – 26 registros

33º Ayla – 25 registros

34º Daniel – 24 registros

35º Ana Liz – 24 registros

36º José – 24 registros

37º Júlia – 23 registros

38º Bento – 23 registros

39º Maria Helena – 22 registros

40º Lucas – 22 registros

41º Pedro – 21 registros

42º Augusto – 21 registros

43º Nicolas – 20 registros

44º Olívia – 20 registros

45º João Pedro – 20 registros

46º Isadora – 20 registros

47º Clarice – 19 registros

48º Maria Clara – 19 registros

49º Emanuel – 19 registros

50º Manuela – 18 registros