Magno Oliver - 27 de dezembro de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/@ginaindelicada)

A vida de quem trabalha como motorista de aplicativo não é um morango. Eles vivem diariamente as mais diferentes histórias e situações que muitos nem imaginam.

Assim, o registro de uma viagem gravada por uma passageira no carro viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando uma cena de total humor e descontração com a criatividade de um motorista de aplicativo.

A história foi parar nas redes sociais e os internautas se surpreenderam com o que aconteceu com ele em pleno horário de trabalho.

Placa em carro de motorista de aplicativo chama atenção dos passageiros com “serviços extras” além da tradicional corrida

Um motorista de aplicativo ficou famoso nas redes sociais pela quantidade de “serviços extras” que oferecia durante os trajetos. A situação inusitada foi publicada no Instagram da @ginaindelicada.

Na imagem registrada por um passageiro, o condutor fixou uma placa dentro do carro com alguns informes de serviços extras em prol de uma grana a mais.

“Ao entrar no carro você não sabe quem está mais cheiroso, eu ou o carro. Faço corrida em toda região de Foz do Iguaçu – RJ. Se quiser contar seus chifres, eu escuto e até dou conselhos. Levo até a residência de namorado (a), ficante, amante, cliente, sigilo total! Levo pro motel, casa das primas, matagal, prédio, prédio abandonado, não ligo para seus fetiches, quero é ganhar dinheiro. Até espero, só não participo.

Se quiser fazer ciúmes pro Ex, digo “Tchau, minha vida” no final da corrida. Para seguir o marido, esposa, namorado, namorada ou até amante se tu é meio doido(a), dou 10% de desconto (gosto da confusão kkk) aparto a briga, se ele te bater”, escreveu o motorista na placa.

Para completar, o profissional ainda deixa o telefone para contato, de forma a facilitar para os passageiros que se interessarem por algum dos serviços extras.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram e elogiaram a criatividade do motorista de aplicativo.

“Mais que Uber, um best friend”, disse uma internauta.

“5 estrelas para o divo”, afirmou outra.

Confira a postagem com o texto da placa:

