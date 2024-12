Truque das donas de casa para secar a roupa mais rápido na máquina de lavar

Um tutorial com técnica diferente bombou nas redes sociais trazendo um jeito novo de colocar as peças para secar

Magno Oliver - 27 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / Vilmamariadasilva37)

Quando temos sol forte e reluzente disponível, secar a roupa mais rápido é uma delícia, não é mesmo? Tudo enxuga rapidinho e brevemente você já pode recolher as peças e guardar.

No entanto, existem alguns truques para fazer a roupa secar em casa sem depender do sol que são infalíveis e muita gente não se atenta para a praticidade.

Assim, para quem mora em apartamento, por exemplo, os dias de chuva e frio podem atrapalhar bastante, especialmente quando precisa lavar uma peça em específico com urgência.

Mas calma, nem tudo está perdido. Na ausência de sol, encontramos um tutorial na internet para te ajudar a secar a sua roupa mais rápido.

Truque das donas de casa para secar a roupa mais rápido na máquina de lavar

Lavou as roupas da semana e, de repente, o tempo fechou e nem sinal de sol para te ajudar nessa missão?

Uma publicação no Instagram trouxe uma dica interessante para ajudar pessoas em situações desesperadoras como essa a terem suas peças secas mais rápido.

O Instagram da @vilmamariadasilva37 bombou com um truque para ajudar a secar a roupa mais rapidamente. E acredite, leva apenas um ingrediente que todo mundo tem em casa.

Assim, o ingrediente que aparece no vídeo é o álcool 70. Basta apenas separar uma xícara ou algumas colheres dele e colocar direto na máquina de lavar.

“Galerinha, no local do amaciante, você vai colocar um pouco de álcool líquido. Acredite, isso vai mudar muito as suas roupas a secarem mais rápido”, diz a narração.

Segundo os internautas, nos comentários, a explicação é que o álcool faz com que a água do tecido evapore mais rápido, permitindo assim que seque no menor tempo possível.

Confira o vídeo completo do tutorial:

