6 coisas que dá para comprar em Goiás com premiação da Mega da Virada

Portal 6 traz lista do que pode ser comprado com a bolada

Paulo Roberto Belém - 28 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer)

No dia 31 de dezembro, o Brasil vai conhecer o mais novo milionário, com a premiação prevista de R$ 600 milhões na Mega da Virada.

Dessa forma, a expectativa para os goianos é que o novo “podre de rico” seja de Goiás, é claro.

Neste sentido, o Portal 6 “goianiza” os sonhos do que pode ser comprado com a bolada. Afinal, caso o ganhador saia por essas bandas, pode ser que as pretensões sejam parecidas.

1 – Comprar a fazenda do Zezé Di Camargo

Avaliada em R$ 65 milhões, o valor parece alto. Mas com a bolada da Mega a Virada, o preço corresponde a 10% do prêmio. Ou seja, dá para comprar a propriedades e ainda vai sobrar um montão para comprar outras coisas que dão suporte à posse de um bem como este.

2 – Ilha na região de Itumbiara

Pense em ser proprietário de uma ilha localizada em uma represa da região de Itumbiara. O terreno de 220 mil m² é cercado por água doce e chama a atenção não apenas pela singularidade, mas também pelo valor: R$ 10 milhões. Uma mixaria, para quem levar a bolada no fim do ano.

3 – Olha a pamonha

Claro que se o ganhador da Mega da Virada for goiano pé-rachado, ele vai dedicar uma partezinha da bufunfa pra comprar pamonha. Se for considerado que uma unidade, atualmente, tem o preço médio de R$ 10, os R$ 600 milhões comprariam um total de 60 milhões de pamonhas de sal ou de doce.

4 – Show particular do Gusttavo Lima

Considerado o mais caro do Brasil, custando cerca de R$ 1 milhão, se o novo ganhador da bolada de fim de ano quiser, ele pode contratar 600 apresentações do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

5 -Fechar o Hot Park por cinco anos seguidos

Com faturamento anual de cerca de R$ 120 milhões, o prêmio da Mega da Virada pode, simplesmente, fechar o parque para si por cinco anos seguidos. Imagine só, ter toda aquela estrutura à disposição.

6 – Comprar um monte de pequi

Voltando para a gastronomia, não tem como não falar do pequi de Goiás. Com o litro do fruto custando em média R$ 15, seria possível comprar 40 milhões de litros de pequi para fazer com arroz, no frango ou da forma que quiser.