Avião sai da pista, explode e ao menos 28 morrem na Coreia do Sul, diz agência

Foto mostra a parte traseira do avião em chamas no que parece ser a lateral da pista, com bombeiros e veículos de emergência por perto

Folhapress - 28 de dezembro de 2024

(Foto: Captura)

Um avião que levava 175 passageiros e seis tripulantes saiu da pista e bateu contra um muro no Aeroporto Internacional de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, neste sábado (28) manhã do domingo no país asiático.

Segundo a agência de notícias coreana Yonhap, ao menos 28 pessoas morreram. A aeronave havia decolado de Bancoc, na Tailândia, com destino a Muan. Outros passageiros estão sendo resgatados pela cauda do avião.

O incidente aconteceu às 9h07 no horário local (21h07 no horário de Brasília). Segundo a polícia e os bombeiros, o avião, operado pela companhia aérea Jeju Air, se preparava para pousar no terminal de Muan, localizado a 288 km da capital Seul.

Em apuração preliminar, o acidente teria sido causado por “contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso” enquanto o avião tentava aterrissar no aeroporto, localizado no sudoeste do país, de acordo com a Yonhap.

As equipes de resgate estavam evacuando passageiros da seção traseira da aeronave, informou a Yonhap, citando o corpo de bombeiros.

Uma foto mostra a parte traseira do avião em chamas no que parece ser a lateral da pista, com bombeiros e veículos de emergência por perto.