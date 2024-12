Motorista de aplicativo coloca placa com aviso direto aos passageiros: “proibido”

Antes de adentar o veículo para uma viagem, é preciso cumprir uma "pequena quantidade" de orientações

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2024

Trabalhar como motorista de aplicativo não é um mar de rosas como muita gente imagina. Eles vivem diariamente as mais diversas e inusitadas histórias e situações em suas viagens.

Assim, o registro de uma viagem gravado por um passageiro no carro de um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando uma cena de total humor e descontração com a criatividade nas exigências de um motorista de aplicativo.

A história foi parar nas redes sociais e os internautas se surpreenderam com o que aconteceu com ele em pleno horário de trabalho.

Motorista de aplicativo coloca placa com aviso direto aos passageiros: “proibido”

Um motorista de aplicativo ficou famoso nas redes sociais pela quantidade de exigências e pedidos que fazia a seus passageiros durante os trajetos. Desse modo, a situação inusitada foi publicada no Instagram da @uberdepressão.

Assim, na imagem registrada por um passageiro, o condutor fixou uma placa dentro do carro com alguns informes de proibições e avisos extras em prol de uma viagem mais segura.

Para completar, o profissional ainda deixa uma mensagem passivo-agressiva, de forma a conscientizar bem os passageiros que adentrarem seu carro com crianças ou itens de alimentação.

Na mensagem, a placa dizia o seguinte:

“É PROIBIDO:

Crianças ficarem em pé no banco;

Crianças pendurarem na janela;

Colocar sacolas molhadas em cima do banco; pentear o cabelo; cortar as unhas;

Fumar; Transportar crianças sem cadeirinha; Bater a porta

(Assim, qualquer dano no veículo é de responsabilidade do passageiro)”, finalizou a mensagem.

Por fim, confira a postagem da história:

