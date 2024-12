Réveillon em Copacabana terá revista policial a partir da manhã do dia 31

A PM vai usar detectores de metal e proibir a entrada de objetos cortantes, como tesouras, facas e garrafas de vidro

Folhapress - 28 de dezembro de 2024

Queima de fogos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. (Foto: Gabriel Monteiro/ SECOM)

(FOLHAPRESS) – O Réveillon na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, terá 12 minutos de fogos, shows de Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia, e novidades no esquema de trânsito e segurança.

A Polícia Militar vai montar novamente pontos de revista em ruas de acesso à avenida Atlântica, a orla de Copacabana. As abordagens vão começar a partir das 8h do dia 31 de dezembro.

A PM vai usar detectores de metal e proibir a entrada de objetos cortantes, como tesouras, facas e garrafas de vidro.

O esquema de revista obrigatória tornou-se padrão dos eventos do pós-pandemia, como as viradas de ano em Copacabana e shows como o de Madonna, em maio deste ano. O plano tem dado certo, segundo o prefeito Eduardo Paes (PSD).

“Não era incomum vermos cenas de assalto e brigas em Copacabana”, afirmou Paes, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (26) para anunciar detalhes do Réveillon. “A polícia encontrou um ponto absolutamente adequado.”

No último Réveillon, a PM deteve 12 pessoas e apreendeu celulares, cédulas de real e dólar, uma faca e uma réplica de pistola.

Palcos e atrações

Copacabana terá três palcos com shows. O principal, palco Rio, será em frente ao hotel Copacabana Palace e terá shows de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Anitta –que cantará logo após a virada–, Xande Avião e bateria da Unidos do Viradouro.

Na altura da rua República do Peru estará o palco dedicado ao samba, com shows de Dudu Nobre, Pretinho da Serrinha, Marcelo D2, Dilsinho e bateria da Imperatriz Leopoldinense.

No Leme foi um montado um palco com atrações da música gospel, com Midian, pastor Claudio Duarte, Mattos Nascimento, Fernanda Brum e Thalles Roberto.

“Diversas pessoas perguntaram o porquê dessa novidade. É importante ter a clareza de que o Réveillon em Copacabana é de todos cariocas: daqueles que têm crença, que nada creem, dos evangélicos e os de umbanda.

É uma cidade que recebe a todos muito bem”, afirmou Paes.

A prefeitura também montou palcos na praia do Flamengo, na zona sul; praia de Ramos, Penha e Parque Madureira, na zona norte; praia de Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Realengo e Inhoaíba, na zona oeste; e nas ilhas do Governador e Paquetá.

Os hotéis já chegam perto do limite de ocupação. Levantamento da plataforma Visit Rio aponta que rede hoteleira deve atingir 95% da capacidade. Na Rede Windsor, hotéis de Copacabana já estão com média acima de 90%.

“Esperamos ocupação total em todas as 15 unidades da cidade”, afirma a gerente comercial da Rede Windsor, Bianca Rodrigues.

Agentes da prefeitura estarão concentrados em Copacabana. Serão 5.000 garis da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana), 220 agentes da CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego) e 1.200 agentes da Ordem Pública — 471 guardas municipais serão escalados, principalmente para proibir o comércio ambulante ilegal e a delimitação de espaço, sem permissão municipal, por barracas e quiosques.

No Centro de Operações da prefeitura, no centro, 240 câmeras e dois drones serão monitorados à distância.

Bloqueios em Copacabana

Mais de 3.000 policiais militares estarão em Copacabana. A corporação também vai instalar 78 torres de monitoramento ao longo da praia e terá à disposição câmeras de reconhecimento facial.

A principal mudança no trânsito de Copacabana será a interdição completa da avenida Atlântica para carros às 8h do dia 31 de dezembro. Às 19h30 haverá o bloqueio total dos acessos a Copacabana, exceto para pedestres e carros de serviço, como ambulâncias e viaturas.

Copacabana será liberada a partir das 5h do dia 1º de janeiro. Às 10h, a avenida Atlântica será liberada parcialmente.

A recomendação é que o visitante chegue aos bairros da zona sul por meio do metrô, que vende bilhetes especiais para o Réveillon. Das 19h do dia 31 às 5h do dia 1º, o usuário só vai conseguir embarcar usando o bilhete especial.

A versão digital do bilhete, via QR Code, está sendo vendida pelo aplicativo ou no site da concessionária.

O usuário do metrô deve escolher a faixa de horário na qual pretende embarcar. Copacabana tem três estações de metrô, que estarão abertas para embarque a partir de meia-noite: Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo. Também estarão abertas as estações General Osório, em Ipanema, e Jardim Oceânico, na Barra.

Ônibus ficarão parados na enseada de Botafogo e em Ipanema. Os trens da SuperVia também terão esquema especial. Quatro estações ficarão abertas para embarque durante a madrugada: Central do Brasil, Madureira, Realengo e Inhoaíba.