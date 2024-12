Saiba quais foram os nomes mais escolhidos para os bebês goianos em 2024

Dados do Portal de Transparência do Registro Civil revelam a curiosidade

Paulo Roberto Belém - 28 de dezembro de 2024

Bebê recém nascido (Foto: Agência Brasil)

Escolher um nome para os bebês que estão chegando é uma tarefa, majoritariamente, compartilhada entre papais e mamães, respeitando a diversidade, é claro. E em Goiás, essa missão foi desempenhada 78.020 vezes.

O número corresponde à quantidade de registros emitidos. E dentro deste montante, um dado tem chamado a atenção neste final de ano: qual foi o nome preferido para batizar os quase 80 mil goianinhos e goianinhas.

O Portal 6 também teve essa curiosidade e fez um pente fino nos dados do Portal de Transparência do Registro Civil, plataforma que fornece essas informações.

Em primeiro lugar e com 1.164 registros, a escolha mais popular foi Helena. Simbolizando luz e beleza, o nome tem origem grega e manteve o apelo entre os pais anapolinos. Vale destacar que a escolha não foi apenas no estado, uma vez que também foi a nomenclatura mais popular de todo o país, com 24.532 registros.

Entre os meninos, Miguel foi o nome mais escolhido, com 1.008 registros e marcando o segundo lugar da lista. o nome tem origem no hebraico Mikhael, formado a partir da junção dos elementos mikhayáh, e El, significando “quem é como Deus?”. No Brasil, ele também o segundo mais escolhido com 22.142 registros.

Em seguida, estão os nomes: 3º – Cecília (925), 4º Ravi (825), 5º Gael (765), 6º Heitor (758), 7º Noah (708), 8º Aurora (703), 9º Alice (701) e em 10º está Davi, com 696 registros.

Confira a lista completa com todos os 50 nomes mais utilizados. Vale destacar que quatro nomes empataram no registro quantitativo.

1º Helena – 1.164 registros

2º Miguel – 1.008 registros

3º Cecilia – 925 registros

4º Ravi – 826 registros

5º Gael – 765 registros

6º Heitor – 758 registros

7º Noah – 708 registros

8º Aurora – 703 registros

9º Alice – 701 registros

10º Davi – 696 registros

11º Arthur – 650 registros

12º Maria Cecilia – 635 registros

13º Maite – 600 registros

14º Laura – 599 registros

15º Samuel – 573 registros

16º Theo – 570 registros

17º Anthony – 550 registros

18º Gabriel – 536 registros

19º Benicio – 528 registros

20º Bernardo – 493 registros

21º Maria Alice – 483 registros

22º Isis – 483 registros

23º Heloisa – 478 registros

24º Joao Miguel – 470 registros

25º Elisa – 449 registros

26º Isaac – 440 registros

27º Antonella – 413 registros

28º Liz – 397 registros

29º Henrique – 395 registros

30º Levi – 371 registros

31º Pedro – 371 registros

32º Eloa – 301 registros

33º Luisa – 296 registros

34º Ayla – 289 registros

35º Julia – 284 registros

36º Manuela – 282 registros

37º Maria Helena – 278 registros

38º Valentina – 277 registros

39º Olivia – 268 registros

40º Ana Liz – 267 registros

41º Rafael – 265 registros

42º Anthony Gabriel – 261 registros

43º Lucas – 260 registros

44º Maria Clara – 249 registros

45º Nicolas – 248 registros

46º Joaquim – 245 registros

47º Esther – 242 registros

48º Sophia – 242 registros

49º Maria Julia – 236 registros

50º Daniel – 231 registros