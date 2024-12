Tradicional na capital, Ita Center Park retorna a Goiânia durante período de férias

Ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria durante horário de funcionamento

Davi Galvão - 28 de dezembro de 2024

Imagem mostra um trecho da montanha russa do Ita Center Park. (Foto: Divulgação)

O tradicional parque de diversões Ita Center Park já está de volta em Goiânia para animar o período de férias da criançada.

Montado no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, a estrutura conta com uma área de 7 mil metros quadrados repleta de diversão.

O parque traz 14 atrações para agradar desde crianças até fãs de aventuras radicais e funciona de segunda a sexta, das 17h às 23h, e aos finais de semana e feriados, das 15h às 23h.

Os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria durante o horário de funcionamento. Cada atração custa R$ 15, mas há a opção de adquirir um combo com cinco ingressos por R$ 60.

A nova temporada inclui brinquedos variados, como o clássico Barco Pirata, o carrinho bate-bate e o Crazy Dance, além de atrações infantis. Para os aventureiros, o destaque é o Evolution, que realiza giros de 360 graus, simulando momentos de gravidade zero. Outra atração popular é o Trem Fantasma, com um percurso recheado de surpresas assustadoras e cenários envolventes.

Além dos brinquedos, o Ita Center Park conta com barracas de jogos como pesca e tiro ao alvo e uma praça de alimentação com diversas opções para todos os gostos.