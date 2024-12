Roberto fala em “planejamento” e deseja que Márcio coloque hospital para funcionar

Prefeito entregou unidade mobilidade, mas pacientes só serão admitidos a partir de 2025

Pedro Hara - 29 de dezembro de 2024

Roberto Naves na inauguração do Hospital Municipal Georges Hajjar. (Foto: Reprodução)

Durante inauguração do Hospital Municipal Georges Hajjar, no Leblon, Roberto Naves (Republicanos) afirmou que a entrega da unidade é parte do “planejamento de fortalecimento de rede”.

Segundo o prefeito, agora é com Márcio Corrêa (PL) o trabalho de colocar o novo hospital para funcionar “o quanto antes”.

Inaugurado na última sexta-feira (27), o Hospital Municipal Georges Hajjar só entrará em funcionamento a partir de 2025, quando tem início a próxima gestão.

A entrega foi um esforço feito pelo prefeito para deixar um ‘legado’, apesar de técnicos do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) constatarem que a unidade ainda não poderia ser inaugurada.