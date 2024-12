Leandro Vilela anuncia mais quatro nomes para compor o secretariado em Aparecida de Goiânia; veja

Restante dos nomes deve ser anunciados até a posse do prefeito eleito, que acontece nesta quarta-feira (1º)

Natália Sezil - 30 de dezembro de 2024

Anúncios aconteceram nesta segunda-feira. (Foto: Divulgação)

Prefeito eleito, Leandro Vilela (MDB) confirmou, nesta terça-feira (30), mais quatro nomes que comporão o secretariado da Prefeitura de Aparecida de Goiânia em 2025.

Ex-vereador, Andrey Azeredo assumirá a secretaria de Planejamento e Regularização Fundiária. Azeredo foi secretário de Governo durante o mandato de Maguito Vilela na capital e presidente da Câmara de Goiânia durante a gestão Iris Rezende.

A pasta de Articulação Política ficará sob comando do empresário Vanilson Bueno, que já foi secretário de Ação Integrada na gestão de Vilmar Mariano em Aparecida. Já o advogado Rafael Rezende será o titular da Secretaria de Transparência, Fiscalização e Controle.

O AparecidaPrev será comandado por Márcia Tinoco. Tanto Tinoco, quanto Rezende já participaram da gestão do ex-prefeito Gustavo Mendanha, de 2017 a 2022.

Com os nomes anunciados durante a diplomação e os novos secretários confirmados, 16 nomes já compõem a lista de auxiliares do governo de Vilela em 2025. O restante do secretariado deve ser apresentado até a posse, na próxima quarta-feira (01).

Confira quais nomes já foram anunciados para o Secretariado de Aparecida de Goiânia em 2025: