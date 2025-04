Ronaldo Caiado decreta luto oficial de sete dias em Goiás pela morte de Papa Francisco

Durante o período de luto, as bandeiras dos órgãos e entidades estaduais serão hasteadas a meio mastro como forma de respeito

Davi Galvão - 21 de abril de 2025

Papa Francisco morreu aos 88 anos. (Foto: Reprodução/Vatican Media)

O governador Ronaldo Caiado decretou luto oficial de sete dias em Goiás pela morte do Papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira (21). Em nota, Caiado destacou o legado do pontífice, primeiro latino-americano a comandar a Igreja Católica, e que exerceu o papado por 12 anos.

“Marcou a história da Igreja com simplicidade, coragem e compromisso com a paz”, afirmou o governador.

Durante o período de luto, as bandeiras dos órgãos e entidades estaduais serão hasteadas a meio mastro como forma de respeito à memória de Jorge Mario Bergoglio, que faleceu aos 88 anos, às 7h35 no horário do Vaticano (2h35 em Brasília).

Francisco deixa um legado pautado pela defesa dos mais vulneráveis e pela promoção da paz.

“O mundo sentirá sua falta”, ressaltou Caiado ao afirmar que o Papa foi símbolo de diálogo, união e justiça social.

O decreto segue em sintonia com o anúncio de luto por outros governadores, bem como pelo presidente Lula.

