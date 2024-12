Homem é encontrado sem vida por pedestres em ponto de ônibus na Vila Santa Maria de Nazareth

Testemunhas relatam que a vítima teria levado a mão ao peito antes de se deitar no banco e ficar desacordada

Natália Sezil - 31 de dezembro de 2024

Homem já estava desacordado quando a Polícia foi acionada. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 42 anos, teve a morte confirmada após ser encontrado desacordado em um ponto de ônibus na Vila Santa Maria de Nazareth, região Leste de Anápolis, nesta terça-feira (31).

A Polícia Militar (PM) foi acionada após alguém que passava notar a presença da vítima no local e, ao se aproximar, perceber que não havia mais sinais de vida.

Segundo testemunhas, o homem teria sido visto levando a mão ao peito e deitando no banco, momento em que não teria realizado mais movimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente no local, e cobriu o corpo da vítima com uma manta térmica. Os socorristas constataram que não havia marcas de violência no homem, o que confirmaria o caso como morte natural.

Agora, a Polícia Civil (PC) deve apurar o que ocorreu.