Morador de Anápolis vai a supermercado recém-autuado pela Vigilância e fica abismado ao pedir carne no açougue

Cliente estranhou a aparência das peças em exposição, que lhe pareceu fora do normal

Da Redação - 13 de julho de 2025

Cliente registrou imagens. (Foto: Reprodução)

Um morador de Anápolis relatou neste domingo (13) uma situação que chamou atenção durante uma ida a um supermercado localizado na Avenida Pedro Ludovico.

Ao chegar no açougue do estabelecimento e solicitar uma carne, o cliente ficou abismado com a aparência das peças, que lhe pareceu fora do normal.

Segundo ele, a cor estava destoando do que se espera de um produto fresco, e o aspecto geral causou desconfiança. Principalmente porque o local foi recentemente autuado pela Vigilância Sanitária.

Desconfortável com o que viu, ele ainda perguntou a um dos funcionários sobre a carne. A resposta foi de que estava tudo dentro da normalidade, mas o consumidor não ficou convencido.

Fotografou as peças e informou que vai encaminhar o registro aos órgãos de fiscalização para análise. Os registros também foram enviado ao Portal 6, que não conseguiu contatar o supermercado.

Assista:

BOCA NO TROMBONE 😳 Morador de Anápolis vai a supermercado recém-autuado pela Vigilância e fica abismado ao pedir carne no açougue Assista: pic.twitter.com/FrwlTS8g4D — Portal 6 (@portal6noticias) July 14, 2025

O que observar ao comprar carne

Mesmo sem responsabilizar diretamente o estabelecimento, a situação serve de alerta para os cuidados que todos devem ter na hora de adquirir carne em supermercados ou açougues:

– Cor: carnes vermelhas devem ter tom vivo e uniforme. Evite tons acinzentados ou escuros demais.

– Cheiro: qualquer odor forte ou desagradável é sinal de problema.

– Textura: deve ser firme ao toque e jamais viscosa ou grudenta.

– Refrigeração: o balcão precisa estar frio e com temperatura adequada.

– Ambiente: observe sempre as condições de higiene do local e dos equipamentos.

Em caso de suspeita, o ideal é procurar a Vigilância Sanitária ou acionar o Procon Municipal. Os contatos podem ser obtidos através do 156.