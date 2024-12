Advogada dá importante conselho para quem for apostar na Mega da Virada

Dica dada pela profissional pode definir uma escolha essencial de quem está participando do sorteio

Natália Sezil - 31 de dezembro de 2024

Conselho foi dado em resposta à dúvida de uma seguidora da advogada. (Fotos: Reprodução e Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A advogada Miriane Ferreira (@dra.mirianeferreira) compartilhou nas redes sociais uma dica valiosa para os apostadores que participaram da Mega da Virada e esperam ganhar o prêmio, que é estimado em R$ 600 milhões.

O conselho foi dado após o relato de uma das seguidoras da profissional, que contou ter ganhado R$ 1,4 milhão na Lotofácil e questionou se o ex-namorado teria direito a uma parcela desse valor.

A seguidora detalhou que ele já havia terminado com ela na data do concurso, e que o ex-companheiro não estaria ciente da conquista. Em resposta, a advogada afirmou que o homem não teria direito a parte do prêmio, já que deveria comprovar, pelo menos, uma união estável na data em que o sorteio ocorreu.

Na sequência, a profissional aproveitou para orientar a todos os internautas sobre o que fazer caso um deles seja o sortudo que levará a bolada do concurso especial desta terça-feira (31).

“Agora, uma dica de ouro: não conta pra ninguém”, sugeriu, explicando que, no caso da seguidora, o ex-parceiro poderia recorrer ao prêmio na Justiça. E complementou, dirigindo-se a todos: “Você evita aquele monte de parente pedindo dinheiro emprestado”.