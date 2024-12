Mulher morre após casa ser tomada por incêndio, no Bairro de Lourdes

Ela foi encontrada carbonizada e deitada em uma cama de casal

Da Redação - 31 de dezembro de 2024

Mulher foi encontrada deitada na cama. (Foto: Reprodução)

Celina Rejane Almeida de Souza, de 45 anos, é a mulher que morreu durante o incêndio em uma residência do Bairro de Lourdes, na noite desta segunda-feira (30).

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local para combater as chamas e durante o trabalho de resfriamento e rescaldo no local, encontrou um botijão que ainda estava soltando gás.

Ela foi encontrada carbonizada e deitada em uma cama de casal. Outros itens atingidos pelo fogo foram um rack, uma televisão e roupas que estavam espalhadas pelo chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado no local, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima.

A Polícia Civil (PC) vai investigar as causas do incêndio.