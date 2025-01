Na noite de Ano Novo, motorista divulga mapas nada agradáveis para quem depende de corrida de app, em Anápolis

Tarifas diferenciadas são comuns para a data, relata prestador de serviço

Paulo Roberto Belém - 31 de dezembro de 2024

Mapa de tarifas Uber / 99 (Foto: Captura de tela)

Capturas de tela enviadas por um motorista de aplicativo na noite desta terça-feira (31) ao Portal 6, demostram que quem precisar se deslocar utilizando serviços de mobilidade vai pagar caro.

Segundo o prestador de serviço, que não quis se identificar, os prints foram registrados por volta das 21h nos aplicativos Uber e 99.

Na tela preta (Uber), a mancha vermelha sobre todas as regiões da cidade indica que os preços estão altíssimos.

Na tela branca (99), os valores indicados de até 3,7, aponta que o preço de uma corrida de R$ 10 pode custar até R$ 37.

A reportagem simulou um deslocamento como exemplo para verificar a informação. Uma corrida partindo do Parque Ambiental Ipiranga, no Bairro Jundiaí, até à Praça Bom Jesus, no Centro, foi orçada por cerca de R$ 16 nos dois aplicativos. Em dias normais, o valor seria metade.

Segundo esse mesmo motorista, os preços altos para essa data são comuns. “É o dia que todo mundo precisa, no mesmo horário. Isso acaba inflacionando”, disse.