Vilela divulga time completo de secretários que irão iniciar trabalhos em 2025

Posse do prefeito e do vice-prefeito eleitos e dos 25 vereadores será nesta quarta-feira, 1º de janeiro

Paulo Roberto Belém - 31 de dezembro de 2024

Leandro Vilela durante entrevista ao Portal 6. (Foto: Reprodução/YouTube Portal 6)

A um dia da posse, o prefeito eleito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), confirmou nesta terça-feira (31), os últimos 12 nomes que comporão o secretariado da gestão do emedebista.

O ex-deputado federal e economista Marcos Abrão Roriz, assumirá a secretaria de Indústria e Comércio. Ele acumulará também a presidência da Companhia de Desenvolvimento de Aparecida (Codap).

O ex-deputado estadual Marlúcio Pereira, será secretário de Cultura. O vereador Sandro Oliveira ficará à frente da Secretaria de Articulação Metropolitana. Jefferson Ferreira comandará a Secretaria de Ação Integrada, enquanto Hanleryo Arantes será o titular da Secretaria de Defesa do Consumidor.

Já a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda será liderada por Wilma Alves Aparecida Souza Almeida.

O vereador e ex-secretário de Habitação na gestão de Gustavo Mendanha, Willian Panda, que também disputou a eleição para a Prefeitura de Aparecida, retorna à mesma pasta. Wesley Souza de Almeida assumirá a Secretaria de Esporte e Lazer.

O advogado Fábio Camargo, que atua na gestão desde Maguito Vilela e Gustavo Mendanha, será o Procurador-Geral do Município. O jovem cientista político e vereador Hans Miller Rodrigues assumirá a Chefia de Gabinete do Prefeito.

Millene Baldy, foi indicada para assumir a Secretaria de Relações Institucionais. A advogada e ex-secretária de Governo, Pollyana Borges, comandará a Secretaria de Meio Ambiente.

“Formamos uma equipe técnica, com experiência e com capacidade para fazer a melhor gestão que Aparecida já viu”, afirmou Vilela.

Nomes já anunciados

No ato de diplomação, em 17 de dezembro, Vilela já havia anunciado 12 auxiliares, sendo eles: Fábio Passaglia (Governo), Carlos Eduardo de Paula Rodrigues (Fazenda), Alfredo Soubihe Neto (Infraestrutura), Wolney Wagner de Siqueira Junior (Desenvolvimento Urbano), Alessandro Magalhães (Saúde).

Mayara Mendanha (Assistência Social), Professora Núbia Farias (Educação), Carolina Tavares Araújo (Políticas Públicas das Mulheres), coronel da Polícia Militar Marco Aurélio Godinho(Segurança Pública), Arthur Henrique de Sousa Braga (Administração), Ozéias Laurentino Júnior (Comunicação) e João Pedro Almeida Ribeiro (Ciência e Tecnologia).

Na tarde desta segunda (30), o prefeito eleito anunciou outros quatro nomes, sendo eles o ex-vereador Andrey Azeredo como titular da secretaria de Planejamento e Regularização Fundiária. Vanilson Bueno como secretário de Articulação Política, o advogado Rafael Rezende assumirá a Secretaria de Transparência, Fiscalização e Controle e Márcia Tinoco será presidente do AparecidaPrev.

A posse do prefeito e do vice-prefeito eleitos e dos 25 vereadores será nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, às 10 horas, no Anfiteatro Municipal de Aparecida de Goiânia.