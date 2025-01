Andreia Rezende se torna a primeira mulher a presidir a Câmara de Anápolis

Durante o discurso, a nova presidente ressaltou o compromisso com uma gestão baseada no diálogo, na ética e na responsabilidade com a população

Isabella Valverde - 01 de janeiro de 2025

Andreia Rezende é vereadora pelo Avante. (Foto: Divulgação)

Na manhã desta quarta-feira (1º), a Câmara Municipal de Anápolis viveu um marco histórico após a vereadora Andreia Rezende (Avante) ser eleita para presidir a Casa para o biênio 2025-2026.

Por unanimidade, Andreia se torna a primeira mulher a liderar o Legislativo na história da cidade.

A nova mesa diretora conta com José Fernandes (MDB) como vice-presidente, Jean Carlos (PL) como 1.º secretário, Professor Marcos (PT) como 2.º secretário, Ananias Jr. (Agir) como 3.º secretário e Reamilton do Autismo (Podemos) como 4.º secretário.

Durante o discurso, Andreia ressaltou o compromisso com uma gestão baseada no diálogo, na ética e na responsabilidade com a população de Anápolis, além de destacar o simbolismo de sua eleição para as mulheres.

Emocionada, a nova presidente afirmou que assumir a liderança do Legislativo em um momento decisivo exige transparência e trabalho em conjunto com o Executivo.

Andreia ainda parabenizou o prefeito Márcio Corrêa (PL) e o vice-prefeito Walter Vosgrau (MDB) pela vitória nas urnas, destacando a importância da harmonia entre os poderes.

“Queremos trazer as discussões de interesse social e econômico e contribuir com soluções que façam a diferença na construção de uma Anápolis melhor. Aos cidadãos, reafirmo o compromisso de trabalhar com ética e responsabilidade, sempre ouvindo e buscando soluções para o bem-estar de todos”, declarou.