Casal de Goiânia que não aceitou calado atraso de voo da Latam vai receber R$ 16 mil em indenização

Goianos tinham viagem marcada no final do ano, mas só conseguiram chegar ao destino final dois dias depois do planejado

Natália Sezil - 21 de junho de 2025

Avião da Latam Airlines. (Foto: Reprodução)

O que poderia ter sido uma viagem tranquila de fim de ano acabou se tornando uma dor de cabeça para um casal goiano, que, no último dezembro, enfrentou diversos atrasos e mudanças de voo. Agora, eles receberão R$ 16 mil de indenização por isso.

A responsável pelo pagamento – e pelos atrasos – é a Latam Airlines Brasil, que, além do valor definido por danos morais, também deverá ressarcir R$ 829,05 devido a danos materiais.

A decisão partiu do juiz Gustavo Braga Carvalho, do 4º Juizado Especial Cível de Goiânia, segundo o site especializado Rota Jurídica.

Nos últimos dias do ano, o casal tinha viagem marcada para Gramado, no Rio Grande do Sul. O plano era sair do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, fazer escala em Guarulhos (SP) e seguir até Porto Alegre (RS). Dali, eles iriam por terra até o destino final.

Os planos, entretanto, logo foram frustrados. O voo inicial, ainda em solo goiano, sofreu um atraso e acabou sendo cancelado. Então, ele foi remarcado para o dia seguinte.

A remarcação, no entanto, significou mais um problema. Isso porque o novo voo também atrasou, de forma que o casal acabou perdendo a conexão em Guarulhos.

Por isso, tiveram que pernoitar em São Paulo e, apenas no dia seguinte (dois dias depois do planejado), conseguiram seguir para Porto Alegre.

Com isso, os goianos perderam algumas diárias já reservadas e pagas no estado sulista, e ainda tiveram que arcar com a hospedagem em solo paulista, para conseguirem embarcar na nova conexão.

Assim, o magistrado decidiu pela indenização ao concluir que o serviço aéreo prestado pela Latam foi defeituoso, fornecido de forma inadequada e ineficiente.

A companhia aérea chegou a contestar a decisão, dizendo que a alteração do voo ocorreu pela necessidade de readequação da malha aérea, o que seria um caso de força maior.

Também alegou disponibilizar informações atualizadas sobre os voos no website. Apesar disso, a defesa não foi aceita.

