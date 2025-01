Fernanda Torres deve levar Globo de Ouro, sugerem palpites da revista Variety

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva no aclamado “Ainda Estou Aqui”, lidera a lista de apostas da revista Variety na categoria de melhor atriz de drama para o Globo de Ouro do próximo domingo (5).

A publicação, considerada uma das mais influentes da indústria do entretenimento, atualizou seu ranking de expectativas nesta quarta (1º) e também ressaltou que a brasileira é a única atriz cujo filme também foi indicado em outra categoria, com uma vaga entre os de língua não inglesa.

O rol de expectativas segue com Nicole Kidman, que interpreta uma CEO envolvida em um caso extraconjugal com seu estagiário em “Babygirl”, e Angelina Jolie em “Maria”, drama biográfico sobre a cantora de ópera Maria Callas.

Completam a lista Kate Winslet, por “Lee”; Tilda Swinton por “O Quarto ao Lado”; e Pamela Anderson, por “The Last Showgirl”.

“Ainda Estou Aqui”, no entanto, figura na terceira posição da lista em sua categoria. O favorito para os eleitores da Variety é o indiano “Tudo Que Imaginamos Como Luz”, da diretora Payal Kapadia.

O longa, ganhador do grande prêmio do júri no Festival de Cannes em 2024, conta a história de uma enfermeira, cuja rotina em Mumbai muda após receber um presente inesperado do ex-marido.

Entre as outras principais categorias, o veículo especializado aposta em “O Brutalista” para melhor filme dramático, “Emília Perez” para melhor comédia/musical. Timothée Chalamet é o favorito para ator dramático por viver Bob Dylan em “Um Completo Desconhecido”, enquanto Mikey Madison e Hugh Grant podem ser o destaque de atriz e ator em comédia/musical.

A 82ª edição da premiação, uma das principais de Hollywood, acontecerá no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, e será apresentada pela atriz e comediante Nikki Glaser. No Brasil, terá transmissão da TNT e do Max.

Os prêmios servem de termômetro para o Oscar, cujos indicados serão anunciados no próximo dia 17 de janeiro.