Homem é brutalmente assassinado durante madrugada de Ano Novo, em Goiânia

Vítima teria sido atingida com diversas facadas, além de ser atacada com um tijolo e pedaços de madeira

Da Redação - 01 de janeiro de 2025

Vítima foi encontrada repleta de sangue e com diversos ferimentos pelo corpo. (Foto: Reprodução)

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi brutalmente assassinado durante a madrugada desta quarta-feira (1º), no bairro Vila Roriz, em Goiânia.

A vítima foi encontrada repleta de sangue e com diversos ferimentos pelo corpo, tendo recebido ao menos 11 golpes de faca nas costas.

Além das diversas facadas, o homem também teria sido atingido com um tijolo e pedaços de madeira.

A Polícia Militar (PM) esteve no local do crime, prendendo um adolescente, de 16 anos, apontado como autor do assassinato.

O caso será agora investigado pela Polícia Civil (PC).