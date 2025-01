Jovens ficam feridos e são levados para hospital após explosão de fogos de artifício em Pirenópolis

Bombeiros levaram vítimas para unidade de saúde com diversos ferimentos pelo corpo

Da Redação - 01 de janeiro de 2025

Incidente ocorreu na Rua do Lazer, em Pirenópolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Cinco jovens ficaram feridos ao manusear fogos de artifício na noite desta terça-feira (31), no Centro Histórico de Pirenópolis, a 123 km de Goiânia.

Foram vítimas duas mulheres, de 21 e 29 anos, e três homens, de 27 a 29 anos. Diante do ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar o resgate.

Os envolvidos foram conduzidos a uma unidade de saúde da rede pública do município, com ferimentos em diferentes partes do corpo.

Um dos homens atingidos, que apresentava queimadura de 1º grau no braço esquerdo, não quis entrar no hospital, e foi atendido pelos socorristas ao sair da viatura.

Já os outros quatro feridos foram examinados dentro da unidade, aonde chegaram conscientes, com lesões térmicas. Duas das vítimas apresentavam queimaduras de 1º grau próximo ao quadril, enquanto outra chegou ao hospital com hemorragia.