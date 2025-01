Pai tenta matar o próprio filho após discussão motivada por música no celular

Idoso foi preso e jovem foi levado às pressas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade

Da Redação - 01 de janeiro de 2025

Arma que o idoso teria usado na ameaça (Foto: Divulgação)

Um idoso, de 67 anos, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia após ter esfaqueado o filho, de 26 anos, na tarde desta quarta-feira (1º) no Parque Ibirapuera, região Extremo-leste de Aparecida de Goiânia.

A motivação da agressão seria porque o jovem disse que colocaria música no celular para ouvir, mas que o idoso prontamente repudiou dizendo que não era pra ligar o som.

Mesmo o filho tendo dito que o “ouvir som” não seria numa caixa amplificadora, mas, sim, em um celular, e que isso não incomodaria, o pai teria se exaltado, insinuando que estaria sendo desrespeitado.

Com isso, o idoso teria ido buscar uma espingarda, dizendo que iria “resolver de uma vez por aquela situação”, fato que provocou a resposta do jovem e de familiares, que se jogaram para cima do suspeito para desarmá-lo.

Já sem a arma de fogo em mãos, o pai teria pego uma faca e desferindo vários golpes contra o filho, sendo que um deles atingiu a panturrilha do jovem, cortando-o profundamente. Ato que provocou um novo revide de familiares que evitaram o pior.

Eles acionaram a Polícia Militar que ao chegar ao local prendeu o suspeito, levando-o para a delegacia. Já a vítima foi levada às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

O idoso continua à disposição das autoridades e deve ser enquadrado por tentativa de homicídio.