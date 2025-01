Pedreiro é procurado pela polícia suspeito de mandar matar os ex-sogros em Cristalina

Um servente de pedreiro, de 50 anos, que também teria participado do crime, já foi localizado e preso

Isabella Valverde - 01 de janeiro de 2025

Milton Pereira dos Santos está sendo procurado pela polícia. (Foto: Divulgação)

O pedreiro Milton Pereira dos Santos, de 53 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO) pela suspeita de ter mandado matar os ex-sogros na véspera do Natal, em Cristalina, município localizado no Entorno do Distrito Federal.

Um servente de pedreiro, de 50 anos, que também teria participado do crime, já foi localizado e preso.

À TV Anhanguera, o delegado responsável pelo caso, Cássius Zamó, revelou que tudo teria sido motivado por conta de uma desavença existente entre Milton e a sogra.

“A motivação é resumida numa desavença existe entre Milton e a sogra, porque no seio familiar da companheira ele não era bem-vindo”, revelou.

Ainda segundo o delegado, o pedreiro chegou a ser ouvido pela polícia, mas negou o crime e foi inicialmente liberado por falta de provas. Agora, ele se encontra foragido e acredita-se que esteja sendo acobertado pela família.

O assassinato dos produtores rurais Maria Batista de Oliveira, de 68 anos, e Mario Domingos, de 59, teria acontecido durante a noite da segunda-feira (23), mas os corpos das vítimas só foram localizados na manhã de terça-feira (24), após o filho do casal tentar entrar em contato com os pais.

As vítimas foram mortas a golpes de facão, e Maria teria sido atingida 13 vezes na cabeça e Mario quatro.

No dia anterior ao crime, Milton teria sido expulso da casa onde vivia com a família após um relacionamento de três anos marcado por abusos e violência.