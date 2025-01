Bolão de Goiânia que ganhou quase R$ 1 milhão na Mega da Virada receberá prêmio ainda maior

Além do prêmio principal, os cem apostadores goianienses levarão mais de meio milhão "extras"

Natália Sezil - 02 de janeiro de 2025

Sorteio aconteceu na última terça-feira. (Foto: Reprodução)

Após acertar a quina na Mega da Virada e ganhar quase R$ 1 milhão, um bolão feito em Goiânia conquistou um feito ainda maior no sorteio ao acertar a quadra e levar para casa mais R$ 570 mil.

Até então, cada um dos 100 participantes havia levado R$ 9.880. Agora, com o novo prêmio totalizando R$ 1.558.607, cada cota passa a valer R$ 15,5 mil.

Nenhum apostador goiano chegou a cravar as seis dezenas do concurso especial, mas 50 apostas acertaram cinco números. Os ganhadores dividem o prêmio de R$ 5,4 milhões, com o menor prêmio valendo R$ 65 mil.

Goiânia foi a cidade que mais registrou vencedores, com 15 apostas certeiras. Além da capital, Anápolis reuniu quatro apostas sortudas, enquanto Aparecida de Goiânia, Ceres e Guapó tiveram três sortudos, cada.

Já Caldas Novas e Itumbiara foram lar de duas apostas ganhadoras. Outras 18 cidades registraram uma vitória, como São Luís de Montes Belos, cujo bolão recebeu R$ 329.478,87.