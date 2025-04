Quebra-quebra: mulher de Aparecida de Goiânia perde ‘controle emocional’ após mensagens de WhatsApp

Homem precisou segurá-la fisicamente para contê-la, o que também gerou mais confusão

Paulino Henjengo - 16 de abril de 2025

Mensagem da ex foi o estopim para a confusão entre o casal (Foto: Reprodução)

Uma troca de mensagens no WhatsApp com uma ex-companheira foi o estopim para uma confusão entre um casal, registrada na madrugada desta quarta-feira (16) no setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia.

A briga teria começado quando a mulher, de 49 anos, perdeu o controle após perceber que o companheiro, de 36, estaria em contato com a antiga namorada.

Tomada pelo ciúmes, a atual parceira iniciou uma série de danos dentro da própria residência, começando pelo celular da vítima. Em seguida, quebrou o retrovisor do carro (um Astra), destruiu um ventilador e ainda o feriu na boca durante o tumulto.

Na tentativa de contê-la e evitar que a situação se agravasse, o homem precisou segurá-la fisicamente, o que também gerou mais confusão.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar no local questionou a mulher sobre o motivo do transtorno. Ela afirmou ter agido sob forte abalo emocional ao encontrar conversas comprometedoras no celular do parceiro.

A autora também confirmou ser a responsável pela quebradeira e acrescentou que, durante a discussão o homem, ele teria arremessado uma luminária contra ela, causando escoriações na mão e na perna direita.

Diante das alegações de agressões mútuas, ambos manifestaram inicialmente, a intenção de comparecer à Central de Flagrantes para que as providências legais fossem tomadas.

No entanto, pouco tempo depois, o casal decidiu não representar criminalmente um contra o outro. O caso foi registrado para fins legais.

