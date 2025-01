Gigante farmacêutica de Anápolis fecha parceria com o Santos Futebol Clube

Acordo com equipe, que recém voltou para primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é valido para 2025

Paulo Roberto Belém - 02 de janeiro de 2025

Vitamedic, em Anápolis (Foto: Divulgação)

Uma indústria farmacêutica com complexo instalado em Anápolis fechou contrato de patrocínio com um time de futebol.

Conforme o portal especializado Empreender em Goiás, a Trustfuel, unidade de negócios de suplementação alimentar da Vitamedic, firmou parceria com o Santos Futebol Clube, que acabou de voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Integrante do Grupo José Alves, a marca que desenvolve a produção na unidade do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), projetará seus produtos pela primeira vez no segmento esportivo.

Assim, por meio do acordo, válido para 2025, as suplementações alimentares da Trustfuel serão incorporadas às rotinas diárias do elenco profissional e também dos atletas das categorias de base.

“A parceria com uma agremiação tão vitoriosa e icônica como o Santos é uma extensão natural do nosso compromisso com a excelência e a promoção de um estilo de vida saudável”, ressalta o diretor de marketing da farmacêutica, Gustavo Alves.

“Com certeza, tanto o profissional como os jovens atletas em formação serão beneficiados. Essa é mais uma demonstração de reconhecimento da marca Santos FC”, afirma o presidente do clube, Marcelo Teixeira.