Luan Alves assume a CCJ em Goiânia; veja lista completa dos presidentes das comissões da Câmara

MDB e PL vão comandar quatro colegiados cada

Pedro Hara - 02 de janeiro de 2025

Luan Alves, presidente da CCJ da Câmara de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Vereador de primeiro mandato, Luan Alves (MDB) será o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara de Goiânia.

As definições dos titulares de cada colegiado da Casa ocorreram no final da noite desta quarta-feira (1º), após a eleição da Mesa Diretora, que reconduziu Romário Policarpo (PRD) ao comando do Legislativo.

Maior bancada da Câmara, com oito vereadores, o MDB vai presidir quatro comissões, mesma quantidade ocupada pelo PL. Em seguida vem o PT, com três nomes.

Solidariedade (SD), terá dois representantes. Agir, PP, PRD, PRTB, PSDB, Podemos, Republicanos e União Brasil (UB), com um cada, fecha a lista.

Confira a lista completa dos presidentes de cada comissão da Câmara de Goiânia

Constituição e Justiça – Luan Alves (MDB)

Finanças, Orçamento e Economia – Welton Lemos (SD)

Educação – Edward Madureira (PT)

Saúde – Dr. Gustavo (Agir)

Esporte – Sanches da Federal (PP)

Trabalho – Sargento Novandir (MDB)

Criança e Adolescente – Aava Santiago

Direitos Humanos – Daniela da Gilka (PRTB)

Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano – Pedro Azulão Jr. (MDB)

Legislação Participativa – Rose Cruvinel (UB)

Direito do Consumidor – Coronel Urzeda (PL)

Empreendedorismo, Desenvolvimento Econômico e Social – Ozeias Varão (PL)

Meio Ambiente – Kátia Maria (PT)

Segurança Pública e Patrimonial – Major Vitor Hugo (PL)

Pessoa com Deficiência – Willian Veloso (PL)

Mista – Cabo Senna (PRD)

Fiscalização do Transporte Público – Geverson Abel (Republicanos)

Direito dos Animais – Lucas Vergílio (MDB)

Direito da Mulher – Léia Klébia (Podemos)

Cultura – Fabrício Rosa (PT)

Conselho de Ética – Ronilson Reis (SD)