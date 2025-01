Mabel tentou manter Eerizania na Prefeitura de Goiânia e Márcio Corrêa disse não

Prefeito revogou o decreto de Roberto Naves, onde cedia ex-secretária para trabalhar na gestão da capital

Pedro Hara - 02 de janeiro de 2025

Sandro Mabel e Márcio Corrêa conversaram ao telefone nesta quarta-feira (1º). (Foto: Divulgação)

Após Márcio Corrêa (PL) revogar a cessão de Eerizania Freitas (UB) à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel (UB) ligou para o prefeito de Anápolis para tentar mantê-la no secretariado.

No entanto, durante a conversa, Márcio afirmou que não iria cancelar a decisão. Durante a ligação, ele relembrou o período eleitoral, em que recebeu ataques de Eerizania, que visavam manchar a reputação dele.

Na edição do dia 30 de dezembro do Diário Oficial do Município (DOM), Roberto Naves (Republicanos) cedeu Eerizania, que é professora efetiva da rede municipal de ensino de Anápolis, à Prefeitura de Goiânia.

O decreto de Márcio foi publicado na edição do DOM do dia 1º de janeiro. No documento, o prefeito solicita o retorno de todos os servidores cedidos ou deslocados para funções distintas das lotações de origem.

O prazo dado por Márcio para o cumprimento da determinação é de 10 dias.