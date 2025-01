Alerta importante para as donas de casa que utilizam utensílios de cozinha feitos de plástico preto

Esses itens domésticos podem conter um detalhe perigoso que muitos não se atentaram ainda

Magno Oliver - 03 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Woodbull)

O comércio de utensílios domésticos cresceu exponencialmente e, com isso, cada vez mais as pessoas estão recorrendo às compras online para adquirir produtos para o lar.

De acordo com dados do Sebrae, no Brasil, mais de 70% dos usuários de internet realizaram compras pela web nos últimos 12 meses, impulsionando um mercado em constante expansão. Em destaque, os utensílios domésticos.

No entanto, junto com a praticidade das compras online, surgem preocupações com a segurança e a saúde dos consumidores.

Dessa forma, cientistas emitiram alerta geral para a população a respeito do uso de utensílios domésticos feitos de plástico preto.

Segundo as análises, existem chances do material conter níveis preocupantes de produtos químicos tóxicos que podem contaminar os alimentos.

Assim, o texto explica que retardadores de chama podem se desprender de plásticos e espalhar pelo organismo, principalmente quando aquecidos.

A preocupação com surgimento de câncer e outras doenças hormonais

Uma pesquisa recente constatou altos níveis dessas substâncias em mais de 200 itens de plástico preto. Sob calor latente, esses químicos, como os PBDEs, são retardantes de chamas e estão associados a problemas hormonais e até desenvolvimento de alguns tipos de câncer.

Alguns artigos indicaram risco de parto prematuro em mulheres grávidas expostas a esses produtos químicos.

Outras análises mostraram que filhos de mulheres expostas a altos níveis de retardadores de chama durante a gravidez tinham maior probabilidade de apresentar déficits neurodesenvolvimentais mais tarde na vida.

Os chamados plásticos de uso único, como nylon e polipropileno, concentram maior risco à saúde humana. Isso porque alguns desses químicos podem se acumular no corpo, com o tempo. Esse mecanismo acaba aumentando os impactos na saúde do organismo.

