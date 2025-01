Atenção! Estes são os celulares que ficarão sem WhatsApp em janeiro

Se você usa um aparelho mais antigo, é hora de verificar se o seu dispositivo está na lista e tomar as devidas precauções

Pedro Ribeiro - 03 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, essencial para milhões de pessoas se comunicarem no dia a dia.

Seja para enviar mensagens, realizar chamadas ou compartilhar momentos especiais, ele se tornou indispensável.

No entanto, a partir de janeiro de 2025, alguns celulares antigos deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. Se você usa um aparelho mais antigo, é hora de verificar se o seu dispositivo está na lista e tomar as devidas precauções.

A tecnologia está em constante evolução, e os aplicativos, como o WhatsApp, precisam de recursos mais avançados para oferecer novas funções e mais segurança.

Celulares mais antigos, que já não recebem atualizações do sistema operacional, acabam ficando para trás.

Esses dispositivos não conseguem suportar as funcionalidades mais recentes do WhatsApp, comprometendo sua experiência e segurança.

A partir de janeiro, o WhatsApp vai exigir pelo menos o Android 5.0 ou o iOS 12.0 para continuar funcionando.

Isso significa que aparelhos que utilizam sistemas operacionais mais antigos serão deixados de lado.

Essa mudança permite que o aplicativo continue evoluindo sem limitações impostas por dispositivos desatualizados.

Quais celulares serão afetados e podem ficar sem WhatsApp?

Aqui está uma lista dos modelos que perderão o suporte do aplicativo:

Moto G (1.ª geração);

Droid Razr HD;

Moto E (1.ª geração);

Galaxy S3;

Galaxy Note II;

Galaxy Ace 3;

Galaxy S4 Mini;

One X;

One X+;

Desire 500;

Desire 601;

Optimus G;

Nexus 4;

G2 Mini;

L90;

Xperia Z;

Xperia SP;

Xperia T;

Xperia V.

Como verificar o sistema operacional do seu celular?

Se você não tem certeza sobre a versão do sistema do seu aparelho, siga estas etapas simples:

Android : Acesse Configurações > Sobre o telefone > Versão do Android.

: Acesse Configurações > Sobre o telefone > Versão do Android. iPhone: Acesse Ajustes > Geral > Sobre > Versão do software.

Caso seu celular não atenda aos requisitos, considere atualizar para um modelo mais recente ou buscar alternativas para manter o acesso à sua conta no WhatsApp.

