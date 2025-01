Marconi usa publicação de 2017, de quando ele era o governador, para criticar situação de rodovias goianas

Estudo da Confederação Nacional do Transporte foi utilizado por ex-governador, que não conferiu datas

Pedro Hara - 03 de janeiro de 2025

Ex-governador Marconi Perillo em vídeo publicado nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) usou as redes sociais para atacar a gestão de Ronaldo Caiado (UB), sobre a conservação das rodovias goianas, utilizando um estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Marconi utilizou uma matéria do site do jornal O Popular, de novembro de 2017, que mostrava que duas rodovias de Goiás foram colocadas entre as 10 piores do Brasil.

De acordo com o documento da CNT, os trechos estavam localizados na BR-158, entre Jataí e Piranhas, e da GO-174, entre Rio Verde e Iporá, ambas na região Sudoeste do estado. Ro

A confusão pode ter sido motivada pelas datas contidas no site. Apesar da matéria ter sido publicada em 2017, houve uma modificação em 2023, já na gestão de Caiado.