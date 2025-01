Moradores do Bairro de Lourdes denunciam estar há mais de 10 dias sem coleta de lixo

Ao Portal 6, empresa responsável pelo serviço negou versão apontada pelas testemunhas

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2025

Imagens mostram acúmulo de lixo na região do Bairro de Lourdes. (Foto: Fernando Rodrigues)

Moradores do Bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis, denunciaram ao Portal 6 a situação precária com a qual estão tendo de lidar já há mais de 10 dias sem a coleta do lixo ser realizada.

Na Avenida Patriarca, ainda na manhã desta sexta-feira (03) as caçambas espalhadas pela rua estavam completamente lotadas até onde foi possível empilhar. Os demais dejetos que não tiveram espaço precisaram ser amontoados no meio da rua, expostos ao sol.

Fernando Rodrigues, síndico de um condomínio na região, contou à reportagem que a situação chegou a um ponto crítico, com roedores e insetos se tornando uma presença constante e invadindo as casas.

“Aqui no condomínio a gente chega a dedetizar duas vezes por semana, mas não tem o que fazer. É um odor muito forte, mas estamos de mãos atadas. Parece que a gente tá vivendo no meio do lixo”, comentou.

Ele ainda pontuou que, desde o dia 21 de dezembro, a coleta não vem sendo realizada.

A Quebec, empresa responsável pelos serviços relacionados ao tratamento do lixo, negou os fatos, informando que os trabalhos foram realizados normalmente no bairro nos dias nos dias 21, 24, 26 e 28 de dezembro, e também nesta quinta-feira (02).

Ainda, destacou que o serviço de coleta na região acontece todas as terças, quintas e sábados.

Confira a nota na íntegra:

“Como demonstrado pelo sistema de monitoramento, a coleta foi feita no Bairro de Lourdes integralmente nos dias 21/12, 24/12(parcial devido ao feriado), 26/12 e 02/01.

Destacamos que a coleta nesse setor é feita em dias alternados, terças, quintas e sábados.

As Avenidas Patrícia, Bandeirantes e Araguaia, como demonstrado pelo sistema de rastreamento, tiveram coleta integral nos dias 21/12, 24/12, 26/12, 28/12 e 02/01″