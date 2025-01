Nova palavra pouco falada é incluída na Língua Portuguesa; descubra qual

Esse novo termo reflete os avanços científicos e o impacto que um material específico tem na tecnologia que você usa diariamente

Pedro Ribeiro - 03 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Professora Vilma Ribeiro)

A cada dia, surgem novas expressões, gírias e até palavras que refletem as inovações e necessidades dos falantes.

Isso acontece porque a Língua Portuguesa está em constante transformação, acompanhando as mudanças da sociedade e do mundo.

E, recentemente, uma palavra pouco conhecida foi oficialmente incluída no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp).

Essa adição marca um momento importante na história da língua e desperta a curiosidade sobre o que ela realmente significa.

O mais interessante é que essa palavra, embora ainda não muito usada no dia a dia, já tem seu espaço garantido no vocabulário oficial.

A novidade vem diretamente do Volp, que, após uma revisão, anunciou a inclusão de um novo termo.

Essa palavra, que agora é oficialmente reconhecida, reflete os avanços científicos e o impacto que um material específico tem na tecnologia e em diversas outras áreas.

A palavra que foi recentemente incorporada ao nosso vocabulário é grafeno.

Talvez você já tenha ouvido falar, mas, se não, pode estar se perguntando: o que torna o grafeno tão especial?

Bem, ele é uma forma cristalina de carbono, descoberta em 2004 pelos cientistas Andre Geim e Konstantin Novoselov, na Universidade de Manchester.

A descoberta desse material foi tão revolucionária que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Física em 2010, destacando-se como um dos maiores avanços científicos da última década.

Além disso, o grafeno possui propriedades diferenciadas. Ele é 200 vezes mais duro que o aço, cinco vezes mais leve que o alumínio e, ao mesmo tempo, extremamente flexível.

Essas características fazem com que ele seja considerado um material do futuro, com um vasto potencial de aplicação em várias áreas, como eletrônica, energia e até mesmo medicina.

Assim, a inclusão da palavra grafeno na Língua Portuguesa não é apenas uma questão de atualização lexical, mas uma forma de reconhecimento de como a ciência impacta nosso vocabulário e, consequentemente, nossa vida cotidiana.

