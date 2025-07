Conheça cidade brasileira conhecida mundialmente como a “capital dos anões”

Entenda um pouco mais sobre a história desse município que virou símbolo de superação

Pedro Ribeiro - 05 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Você sabia que existe uma cidade brasileira conhecida mundialmente como a “capital dos anões”?

Esse lugar curioso, cheio de histórias inspiradoras e lições de superação, se chama Itabaianinha, e fica no interior do estado de Sergipe.

Ao longo dos anos, essa cidade brasileira se destacou por um fenômeno genético raro que marcou sua população de forma única.

Vamos entender como tudo isso começou?

Tudo começou no povoado rural de Carretéis, zona interiorana de Itabaianinha.

Ali, o isolamento geográfico e os casamentos entre pessoas da mesma família favoreceram o surgimento de uma condição hereditária rara: a Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento (DIGH).

Essa condição causa baixa estatura, mas com o corpo proporcional. Em média, as pessoas afetadas têm entre 1,05 m e 1,35 m de altura.

A taxa de incidência em Carretéis chegou a ser de 1 a cada 32 habitantes, um número altíssimo em comparação com o restante do mundo.

Reconhecimento internacional e representatividade

Com o tempo, a peculiaridade dessa cidade brasileira atraiu atenção de todo o planeta.

Entre os anos 1980 e 1990, grandes veículos de mídia fizeram reportagens e documentários sobre Itabaianinha.

Em 1993, por exemplo, a CNN produziu um conteúdo que levou a cidade aos olhos do mundo.

Artistas também celebraram o orgulho local. A música “Sou de Itabaianinha”, da banda sergipana Siri Mania, é um exemplo dessa homenagem cultural.

Superação e orgulho dos moradores

Mesmo diante das dificuldades, os moradores com nanismo de Itabaianinha sempre mostraram força e independência.

Muitos trabalham como professores, comerciantes e artesãos. Outros foram destaque em eventos esportivos.

Histórias como a de Dona Pureza emocionam. Ela foi a primeira mulher com nanismo da cidade a se casar com uma pessoa de estatura média.

Seu desejo de formar uma família se tornou realidade e virou inspiração.

A cidade brasileira que está mudando

Com o avanço da medicina e do acesso a tratamentos com hormônio do crescimento, o número de novos casos de nanismo tem diminuído.

As crianças que antes herdariam a condição agora crescem com altura dentro da média.

Mesmo assim, o legado dessa cidade brasileira permanece vivo.

Projetos de preservação da memória local, como o de autoria da vereadora Lêda Maria Dantas, ajudam a manter viva a história de resistência e identidade da comunidade.

Desafios ainda existem

Apesar do reconhecimento, ainda há obstáculos.

Pessoas com nanismo em Itabaianinha enfrentam dificuldades para conseguir emprego, acessar espaços públicos e receber atenção de políticas públicas.

A luta por inclusão continua.

Um legado que vai além da altura

O município de Itabaianinha é muito mais do que a “capital dos anões”.

É um símbolo de superação, união e orgulho. Sua história mostra que o que define um povo não é o tamanho físico, mas sim a grandeza de espírito, coragem e vontade de viver com dignidade.

Essa é uma história que merece ser contada, lembrada e valorizada.

