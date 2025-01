Gusttavo Lima afirma que irá se encontrar com Lula e Bolsonaro para discutir problemas do Brasil

Artista trouxe a público recentemente a intenção de se candidatar à Presidência da República

Davi Galvão - 04 de janeiro de 2025

Gusttavo Lima durante apresentação (Foto: Reprodução)

Dois dias após anunciar a candidatura à Presidência da República em 2026, o cantor Gusttavo Lima revelou que planeja encontros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda neste mês de janeiro. A declaração foi dada em uma entrevista ao portal Leo Dias neste sábado (04).

O sertanejo mencionou que as reuniões estão em processo de agendamento, embora não tenha divulgado datas específicas. A primeira reunião deve ser com Lula, seguida por um encontro com Bolsonaro na semana seguinte.

O Embaixador destacou que o objetivo dos encontros é discutir os desafios enfrentados pelo Executivo.

Durante o encontro, o artista chegou a comentar acerca da classe média brasileira, que junta dinheiro a vida inteira com o sonho de viajar para o exterior e conhecer a Disney, o que tornou-se particularmente difícil com o dólar a R$ 7. Vale citar que, nesta sexta-feira (03), o dólar fechou em R$ 6,18.

Embora tenha sido sondado pelo PRTB, Lima afirmou que não está focado em se filiar a um partido político no momento. Ele também revelou que recebeu diversas ligações de governadores e outros políticos após seu anúncio.

O sertanejo não descartou a possibilidade de desistir da candidatura caso surja um candidato em quem ele acredite ter as qualidades necessárias para ajudar o país, segundo informou a publicação.

Nesta quinta-feira (02), Gusttavo Lima confirmou ao Metrópoles que pretendia lançar a candidatura à Presidência em 2026, declarando que “O Brasil precisa de alternativas” e que está “cansado de ver o povo sofrendo sem poder fazer muito para ajudar”.

Em 2022, o cantor declarou apoio a Jair Bolsonaro em sua campanha de reeleição e, em 2024, apoiou o ex-coach Pablo Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ele também manifestou apoio à candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), à Presidência.

Em entrevista à colunista Bela Megale, do jornal O Globo, Caiado afirmou respeitar a decisão do cantor, defendendo que no primeiro turno há espaço para todo mundo.

“Vejo com normalidade, é um sentimento que ele já vem declarando há muito tempo. É meu amigo pessoal e, da minha parte, terá total respeito à sua decisão”, afirmou o governador.