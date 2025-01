Jovem recorre a porteiro de condomínio em Anápolis para tentar recuperar iPhone roubado

Suspeitos estariam de bermuda branca e preta e um deles teria encostado uma arma na cabeça da vítima

Paulo Roberto Belém - 04 de janeiro de 2025

Local onde teria ocorrido o roubo (Foto: Captura Google Maps)

Um jovem, de 24 anos, procurou a portaria de um conhecido prédio residência localizado na Avenida 24 de Agosto, região Norte de Anápolis, na madrugada deste sábado (04), relatando ao porteiro que teria sido vítima de roubo de um aparelho celular.

O trabalhador acionou a polícia que foi até a vítima para saber o que ocorreu. No local, ele teria relatado que suposto roubo teria acontecido em uma avenida distante um pouco mais de um quilômetro do residencial onde procurou ajuda.

O jovem contou aos militares que dois indivíduos, aparentemente jovens de bermudas preta e branca, o abordaram em uma moto bastante barulhenta, sendo que o garupa de bermuda branca teria praticado o crime cegando a encostar uma arma na cabeça dele, subtraindo o aparelho.

Os policiais chegaram a se deslocar até o endereço informado pela vítima para tentar localizar a moto e os suspeitos com as características apresentadas, mas não tiveram sucesso.

Eles até identificaram monitoramento por câmeras no local, mas por conta da hora, ninguém pode ser acionado.

Também não foi possível verificar a eventual localização do aparelho pelo sistema de rastreamento, pois a vítima alegou que não tinha as credenciais para acessar o serviço do aparelho.